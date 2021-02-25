Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş beklentileri karşılayamadı

Son dakika spor haberleri: 'de beklentileri karşılayamadı

Transfer döneminde ismi ve ile uzun süre anılan, sonrasında tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan , geçen sezon 'da gösterdiği performansın gerisinde kaldı. Kırmızı beyazlı takımın en golcü ikincisi oyuncusu olarak sarı-lacivertli takıma transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar 3 gollük bir katkı verebildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:35
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş beklentileri karşılayamadı

'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı aratıyor. da geçen sezon 37 maçta görev yapan futbolcu, bu maçlarda 10 gol atıp, 5 asist yapma başarısı gösterdi. , 34 hafta süren geçen sezonun 32 maçında görev alırken, bu maçların tamamına 11'de başladı.


FENERBAHÇE'DE SADECE 3 GOL
Geçtiğimiz sezon attığı 10 golle Demir Grup 'un en golcü ikinci ismi olan , Fenerbahçe'de şu ana kadar çok fazla skor katkısı veremedi. Bu sezon Fenerbahçe'de ligde 21 maçta görev alan Mert Hakan Yandaş, bu maçların 10 tanesine ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 3 gollük bir katkı sağladı. Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda asist yapma başarısı ise gösteremedi.

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