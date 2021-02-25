Haberler Fenerbahçe Gustavo'dan kötü haber

'dan kötü haber

'de kulaklar Birezilyalı yıldızdan gelecek haberdeydi. MR’ı dün çekilen ’nun derbide ’a karşı oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:44 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Gustavo'dan kötü haber

ile oynanan 23. hafta maçında sakatlanan 'nin vazgeçilmezi 'nun pazar günü 'a karşı forma giymesi bekleniyordu. Tedavisine hızla devam edilen sambacının dün çekilen MR'ı sonrası dizindeki sakatlık geçmesine rağmen oynamasının riskli olduğu öğrenildi. Dizindeki hafif ağrıları devam eden Brezilyalı futbolcu dün takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalara devam ederken, ekibine karşı oynama ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Belinde ağrı olan 'ın da tedavi olduğu açıklandı. Öte yandan antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çift kale maç gerçekleştirildi. Oyuncuların oldukça hırslı olması dikkat çekti.

İRFAN CAN HAZIR KITA
Sakatlığı bulunan diğer bir isim 'den ise güzel haberler geldi. Yıldız futbolcu dün 'da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Trabzonspor deplasmanına götürülecek olan milli oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde kadrodaki yerini alacak.

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