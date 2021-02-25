Gustavo'dan kötü haber

Hatayspor ile oynanan 23. hafta maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Luiz Gustavo'nun pazar günü Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyordu. Tedavisine hızla devam edilen sambacının dün çekilen MR'ı sonrası dizindeki sakatlık geçmesine rağmen oynamasının riskli olduğu öğrenildi. Dizindeki hafif ağrıları devam eden Brezilyalı futbolcu dün takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalara devam ederken, Karadeniz ekibine karşı oynama ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Belinde ağrı olan Sadık Çiftpınar'ın da tedavi olduğu açıklandı. Öte yandan antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çift kale maç gerçekleştirildi. Oyuncuların oldukça hırslı olması dikkat çekti.

İRFAN CAN HAZIR KITA

Sakatlığı bulunan diğer bir isim İrfan Can Kahveci'den ise güzel haberler geldi. Yıldız futbolcu dün Samandıra'da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Trabzonspor deplasmanına götürülecek olan milli oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde kadrodaki yerini alacak.