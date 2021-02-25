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Özil’le batıyor!

İspanyol Marca gazetesi 'in gelmesinin ardından 'nin daha kötüye gittiğini iddia etti. Özil'in yeni serüveninin iyi başlamadığını belirten gazete, "Fenerbahçe, 'la batıyor. Eski Madridli yeni takımında şu ana kadar 5 maç oynadı, ne gol attı ne de asist yaptı." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 23:09 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Özil’le batıyor!

İspanyol Marca gazetesi 'in gelmesinin ardından 'nin daha kötüye gittiğini iddia etti. Özil'in yeni serüveninin iyi başlamadığını belirten gazete, "Fenerbahçe, 'la batıyor. Eski Madridli yeni takımında şu ana kadar 5 maç oynadı, ne gol attı ne de asist yaptı. Fenerbahçe bu 5 maçta 3 yenilgi aldı. Üstelik ligde liderliği kaybetti, kupadan da elendi." ifadelerini kullandı.

HIRS KÜPÜ
Mesut Özil, karşılaşmasına farklı hazırlanıyor. derbisinde kısa süre şans bulan yıldız oyuncu ilk kez bir büyük maçta onbirde sahaya çıkacak. Mesut iyi oyunun yanı sıra asist ve gol katkısı yaparak geceye damga vurmayı hedefliyor.

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