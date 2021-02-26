Daum: Teklif almadım

EROL Bulut'un yerine adı geçen Christoph Daum, Sport Bild'e konuştu. "Daum, Mesut Özil'in yeni hocası mı oluyor?" başlığıyla servis edilen haberde 67 yaşındaki teknik adam, "F.Bahçe'den resmi bir teklif almadım. Şu anda herhangi bir iletişim kurulmadı" dedi. Bild, "Daum bir teklif almadığını açıklasa da bu teklif beklenenden daha hızlı bir şekilde gelebilir. Zira Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı ve bu tablo pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçından sonra daha da ağırlaşabilir" yorumunu yaparken, Mesut Özil için de, "Fenerbahçe'ye bir kurtarıcı gibi alınan süper yıldız, neredeyse 1 yıl boyunca antrenman bile yapmadan rekabete dayalı bir form arıyor" ifadeleri kullanıldı.

YÖNETİM TAM KADRO

Kritik deplasmanda yönetim takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Ali Koç ve yöneticiler yarın birlikte Trabzon'a giderek teknik heyet ve oyunculara zorlu karşılaşmada moral desteği sağlayacaklar.

EFSANEYE SON GÖREV

Hayatını kaybeden Fenerbahçe tribünlerinin efsane lideri Adnan Öztürk sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. "Efsane Adnan" olarak bilinen Öztürk'ün cenaze törenine çok sayıda taraftar katıldı.