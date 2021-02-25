Haberler Fenerbahçe Belözoğlu’na şok yanıt!

Belözoğlu’na şok yanıt!

İkinci Başkanı 'ın "Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. 'ın hatta ofisimde gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın" sözleri çok konuşulmuştu. Fenerbahçe Sportif Direktörü 'nun ise iki oyuncudan bu sözleri yalanlamasını istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 21:05 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Belözoğlu’na şok yanıt!

İkinci Başkan 'ın basın mensuplarıyla buluştuğu gün yaptığı açıklamalar gündemdekini yerini koruyor. Özellikle, "Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. 'ın hatta ofisimde gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın" sözleri çok konuşulmuştu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü 'nun, iki oyuncudan bu sözleri yalanlamasını istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Özellikle 'da çok da mutlu olmayan devre arasında transfer gündemine de gelen Muriç'in bir gün mutlaka forması giymek istediği ifade edildi.

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