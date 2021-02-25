Belözoğlu’na şok yanıt!

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın basın mensuplarıyla buluştuğu gün yaptığı açıklamalar gündemdekini yerini koruyor. Özellikle, "Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Mert Hakan'ın hatta ofisimde gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın" sözleri çok konuşulmuştu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, iki oyuncudan bu sözleri yalanlamasını istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Özellikle Roma'da çok da mutlu olmayan devre arasında transfer gündemine de gelen Muriç'in bir gün mutlaka Galatasaray forması giymek istediği ifade edildi.