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Son dakika haberleri: 'de Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ile kritik toplantı

Son dakika haberleri: Kadıköy'de oynadığı Galatasaray ve Göztepe maçlarını kaybederek şampiyonluk yarışında 3 puan geriye düşen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte kritik toplantıda konuşulanlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:24
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ile kritik toplantı

'in 24. haftasında Galatasaray'a Kadıköy'de 1-0 mağlup olan , geçtiğimiz hafta ise yine Ülker Stadı'nda bu kez Göztepe'ye aynı skorla mağlup olarak zirve yarışında yara almıştı.

Sarı-lacivertlilerde oynanan etkisiz futbolun sorumlusu teknik direktör Erol Bulut olarak gösterilirken başkan Ali Koç, Samandıra'ya giderek Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

A muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre Koç'un, takımda yeniden aile ortamının sağlanmasını istediği ve şampiyon olacaklarına inandığı belirtildi. Ali Koç'un ayrıca zirveden sadece 3 puan uzakta olduklarını ve tarihteki birçok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçilerek ulaşıldığını hatırlattığı öğrenildi.

Başkan Koç'un düzeltilmesi gereken konularla ilgili de takıma uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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