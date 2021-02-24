Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ile kritik toplantı

Sport Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a Kadıköy'de 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta ise yine Ülker Stadı'nda bu kez Göztepe'ye aynı skorla mağlup olarak zirve yarışında yara almıştı.

Sarı-lacivertlilerde oynanan etkisiz futbolun sorumlusu teknik direktör Erol Bulut olarak gösterilirken başkan Ali Koç, Samandıra'ya giderek Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre Koç'un, takımda yeniden aile ortamının sağlanmasını istediği ve şampiyon olacaklarına inandığı belirtildi. Ali Koç'un ayrıca zirveden sadece 3 puan uzakta olduklarını ve tarihteki birçok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçilerek ulaşıldığını hatırlattığı öğrenildi.

Başkan Koç'un düzeltilmesi gereken konularla ilgili de takıma uyarılarda bulunduğu öğrenildi.