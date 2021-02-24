Son dakika spor haberleri: Sumudica'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Milyonlarca yatırım..."

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Türkiye ligi hakkında flaş açıklamalar yaptı. Ülkesinin basınına konuşan Rumen teknik adam, Spor Toto Süper Lig'le ilgili kendisine sorulan soruya Fenerbahçe örneğiyle yanıt verdi.

Sumudica, Prosport'a yaptığı açıklamada, "Türkiye, her şeyin olabileceği çok güçlü bir lig. Bunun kanıtı olarak bu sezon milyonlarca yatırım yapan Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenilmesini söyleyebiliriz" dedi.

Kayserispor ile vatandaşı Dan Petrescu'nun yollarının ayrılması hakkındaki soruya da yanıt veren tecrübeli teknik adam, hemüz Petrescu'yla konuşmadığını ve ayrılık nedenini bilmediğini belirtti.

"KAÇ TANE YABANCI HOCA VAR?"

Türkiye'de az sayıda yabancı hocanın görev yaptığına değinen Sumudica, "Şu anda Türkiye'de kaç tane yabancı teknik direktör var diye sormak istiyorum. Benden sonra Gaziantep'e gelen ve orada oldukça zor bir hayatı olan tek kişi Sa Pinto. Ben ayrıldıktan sonra Gaziantep FK 3. sıradaydı. O noktadan sonra gelmek zordur." ifadesini kullandı.

"BAŞKAN, YÖNETİCİ, TEKNİK ADAM..."

Sumudica sözlerini şöyle noktaladı: Türkiye'de şöyle bir hiyerarşi var. Başkan, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör. Başka kimse yok. Bazen stada gittiğimde mahcup oluyorum. İnsanlar elini kalbime koyuyor. Bazıları elimi öpmek istiyor. Türkiye'de başkan dışında kimse teknik direktör hakkında kötü konuşamaz. Hiyerarşik olarak eğer sizin konumuzdan daha alt seviyedeki biri size saldırdığında bu büyük problemdir. Başka birisinin isteğiyle yapılır.