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Son dakika spor haberleri: Sumudica'dan flaş sözleri! "Milyonlarca yatırım..."

Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakkında Rumen basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, kendisine sorulan bir soruya ise örneğiyle cevap verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:13
Son dakika spor haberleri: Sumudica'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Milyonlarca yatırım..."

ekiplerinden 'un teknik direktörü Marius Sumudica, hakkında flaş açıklamalar yaptı. Ülkesinin basınına konuşan Rumen teknik adam, Spor Toto Süper Lig'le ilgili kendisine sorulan soruya örneğiyle yanıt verdi.

Sumudica, 'a yaptığı açıklamada, ", her şeyin olabileceği çok güçlü bir lig. Bunun kanıtı olarak bu sezon milyonlarca yatırım yapan Fenerbahçe'nin 'ye yenilmesini söyleyebiliriz" dedi.

ile vatandaşı 'nun yollarının ayrılması hakkındaki soruya da yanıt veren tecrübeli teknik adam, hemüz Petrescu'yla konuşmadığını ve ayrılık nedenini bilmediğini belirtti.

"KAÇ TANE YABANCI HOCA VAR?"

Türkiye'de az sayıda yabancı hocanın görev yaptığına değinen Sumudica, "Şu anda Türkiye'de kaç tane yabancı teknik direktör var diye sormak istiyorum. Benden sonra 'e gelen ve orada oldukça zor bir hayatı olan tek kişi . Ben ayrıldıktan sonra 3. sıradaydı. O noktadan sonra gelmek zordur." ifadesini kullandı.

"BAŞKAN, YÖNETİCİ, TEKNİK ADAM..."

Sumudica sözlerini şöyle noktaladı: Türkiye'de şöyle bir hiyerarşi var. Başkan, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör. Başka kimse yok. Bazen stada gittiğimde mahcup oluyorum. İnsanlar elini kalbime koyuyor. Bazıları elimi öpmek istiyor. Türkiye'de başkan dışında kimse teknik direktör hakkında kötü konuşamaz. Hiyerarşik olarak eğer sizin konumuzdan daha alt seviyedeki biri size saldırdığında bu büyük problemdir. Başka birisinin isteğiyle yapılır.

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