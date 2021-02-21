Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Kadıköy'deki en kötü sezonlarından birini yaşıyor

'deki en kötü sezonlarından birini yaşıyor

iç sahada en fazla mağlubiyet aldığı sezonlarından birini yaşıyor. 'de 'ye 1-0 yenilerek bu sezon evindeki 5. mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, sahasında 1 maç daha yenilmesi durumunda 63 yıllık tarihinin en kötü istatistiğine ulaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:36
Fenerbahçe Kadıköy'deki en kötü sezonlarından birini yaşıyor

'ye 1-0 yenilen , bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı. 'in 63. sezonu olan 2020/21'de Fenerbahçe, evinde oynadığı 13 maçta 5 kez mağlup oldu. Süper Lig tarihinde sarı lacivertliler, daha önce 3 kez bu yenilgi sayısına ulaşmıştı.

Fenerbahçe, 'de 1 mağlubiyet daha alması durumunda en kötü rakamına ulaşacak.


FENERBAHÇE'NİN EVİNDE EN FAZLA MAĞLUP OLDUĞU SEZONLAR:

2020/21: 5 /93: 5 1987/88: 5 1968/69: 5


KADIKÖY'DE 'SERİ' MAĞLUBİYETLER
Sahasında , , ve 'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe karşısında da puan elde edemedi.

Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetleri iç sahada üst üste 3 (İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, Göztepe) maçlık periyotlarda yaşaması ise dikkati çekti.

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