"Biz mağduruz"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, dün basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. "Hakemlerden, kararlardan, ofsayt çizgilerinden ve VAR adımlarından en fazla mağdur olan takım Fenerbahçe. Hakem atamaları konusunda çok daha üzerine düşünülmüş adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Kazanan da kaybeden de konuşuyor. Bu strateji samimi değil. Ben sezon başında da dile getirdiğim noktadayım; Hata ile kasıt arasındaki farkı görebiliyoruz. Şu an kasıtlı olarak yapılan şeyleri net bir şekilde görebiliyoruz."



'SONUCUNU ALIYORLAR'

Göztepe maçına, derbinin 4. hakemi Hüseyin Göçek'in atanmasını değerlendiren Belözoğlu, "Ben derbideki yönetiminden memnun değilim. Ama Hüseyin Göçek dahil bütün hakemlere güvenmek istiyorum" dedi. Ligin sonunun yaklaştığına dikkat çeken Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin hakkını korumak görevimiz. Hakemlerin Beşiktaş ve G.Saray derbisi öncesi baskı altına alınmaya çalışılması doğru değil. Bunun karşılığını karşı taraf aldı. Bizim de mi bunu yapmamız isteniyor? Bunu yapanlar sonuç alıyor, demek ki herkes bunu yapabilir" diye konuştu.



ATAMALAR ADALETLİ OLMALI

MHK tarafından hakemleri koruyan adımların atılması gerektiğini belirten Belözoğlu, "MHK'nin daha farklı parametreleri, kuralları ve değerleri olmalı. Hata da yapsa, doğru da yönetmeye çalışsa, hakemleri koruyacak adımlar atılmalı MHK tarafından. Sonuçta Türk futbol ailesi olarak, hakemler de bizim" şeklinde görüş belirtti.



VAR İŞLEYİŞİ YETERLİ DEĞİL

Belözoğlu, VAR sistemiyle ilgili ise, "VAR'ın işleyişi benim gözümde yeterli değil. Çizgi sistemi Türkiye'de diğer büyük liglere göre çok geride, gerçekçi olmamız lazım. Gol, taç ve ofsayt çizgisi sistemimiz ne yazık ki çok geride. Bunu görüp, farkında olup gereken adımları atarsak doğruyu bulabiliriz" diye konuştu.