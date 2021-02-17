Kadroya ince ayar

Pelkas’ın sakatlıktan kurtulmasıyla Göztepe maçının 11’inde ufak bir değişiklik olacak. Yunan yıldız, sol kanatta görev yapacak. Valencia ise yedek soyunacak.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:47Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Teknik direktör Erol Bulut, pazar günü Göztepe ile oynayacakları lig maçının 11'inde ufak bir değişiklik yapacak. Fenerbahçe'nin hocası, uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Pelkas'ı, İzmir ekibine karşı ilk 11'de sahaya sürecek. Takımla çalışmalara başlayan Yunan yıldızı, Mesut Özil'in gelmesinin ardından sol kanada monte edecek olan genç hoca, Valencia'yı ise kulübeye çekecek. Son maçlarda olduğu 4-2-3-1'le oynamaya devam edecek olan Fenerbahçe'de; kalede Altay, savunma dörtlüsünde Nazım-Serdar-Szalai-Caner dörtlüsü görev yapacak. Gustavo'nun yokluğunda önlerinde Sosa-Ozan, kanatlarda PelkasOsayi, 10 numara pozisyonda da Mesut Özil oynayacak. En uçta ise Mame Thiam, gol arayacak.