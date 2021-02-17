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Kadroya ince ayar

Pelkas’ın sakatlıktan kurtulmasıyla maçının 11’inde ufak bir değişiklik olacak. Yunan yıldız, sol kanatta görev yapacak. ise yedek soyunacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:47 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Kadroya ince ayar
Teknik direktör , pazar günü ile oynayacakları lig maçının 11'inde ufak bir değişiklik yapacak. 'nin hocası, uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Pelkas'ı, ekibine karşı ilk 11'de sahaya sürecek. Takımla çalışmalara başlayan Yunan yıldızı, 'in gelmesinin ardından sol kanada monte edecek olan genç hoca, 'yı ise kulübeye çekecek. Son maçlarda olduğu 4-2-3-1'le oynamaya devam edecek olan Fenerbahçe'de; kalede , savunma dörtlüsünde --- dörtlüsü görev yapacak. Gustavo'nun yokluğunda önlerinde -, kanatlarda PelkasOsayi, 10 numara pozisyonda da Mesut Özil oynayacak. En uçta ise , gol arayacak.
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