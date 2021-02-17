Gökhan Gönül'den flaş karar! Sezon sonu...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve mukavelesinde 1 yıllık opsiyon bulunan Gökhan Gönül'ün futbolculuk hayatını sonlandırması halinde kariyerine sarı-lacivertli kulüpte antrenör ya da idari personel olarak devam etmek istediği belirtiliyor.