Gökhan Gönül'den flaş karar! Sezon sonu...

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak 4 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül'ün, geleceği hakkında kritik bir karar almanın eşiğinde olduğu bildirildi.
Sarı-lacivertli formayla sezona iyi bir başlangıç yapan Gökhan Gönül, yaşadığı sakatlığın ardından bir süre formasından uzak kalırken, sağ bekteki yerini Nazım Sangare'ye kaptırmıştı.
Sakatlığını atlattıktan sonra kupadaki Başakşehir maçında forma giyen, ligde ise henüz süre alamayan 36 yaşındaki yıldız ismin sezon sonu aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alabileceği ve bu konuda yakın çevresi ile fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.