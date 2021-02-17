Haberler Fenerbahçe Gökhan Gönül'den flaş karar! Sezon sonu...

'den flaş karar! Sezon sonu...

Sezon başında 'tan ayrılarak 'ye dönen , son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanırken, yıldız ismin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Formasını 'ye kaptıran 36 yaşındaki sağ bekin önemli bir kararın eşiğinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:10
Gökhan Gönül'den flaş karar! Sezon sonu...

Sezon başında 'tan ayrılarak 4 yıllık aranın ardından 'ye dönen 'ün, geleceği hakkında kritik bir karar almanın eşiğinde olduğu bildirildi.

Gökhan Gönül'den flaş karar! Sezon sonu...

Sarı-lacivertli formayla sezona iyi bir başlangıç yapan , yaşadığı sakatlığın ardından bir süre formasından uzak kalırken, sağ bekteki yerini 'ye kaptırmıştı.

Gökhan Gönül'den flaş karar! Sezon sonu...

Sakatlığını atlattıktan sonra kupadaki Başakşehir maçında forma giyen, ligde ise henüz süre alamayan 36 yaşındaki yıldız ismin sezon sonu aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alabileceği ve bu konuda yakın çevresi ile fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Gökhan Gönül'den flaş karar! Sezon sonu...

ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve mukavelesinde 1 yıllık opsiyon bulunan 'ün futbolculuk hayatını sonlandırması halinde kariyerine sarı-lacivertli kulüpte antrenör ya da idari personel olarak devam etmek istediği belirtiliyor.

Gökhan Gönül'den flaş karar! Sezon sonu...

Bu sezon formasıyla 'de 10 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 asist yaptı. , Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev alırken gol ve asist katkısında bulunamadı.

Gökhan Gönül'den flaş karar! Sezon sonu...

yönetimi sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edilen 'ün boşluğunu dolduracak alternatif isimlere yönelmeye başladı.

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