Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile Göztepe 54. randevuda

ile 54. randevuda

- arasında geride kalan 53 lig maçından 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı. Fenerbahçe, 'daki 25 maçta rakibine galibiyet sayısında 16-2 üstünlük kurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:25
Fenerbahçe ile Göztepe 54. randevuda

ile , yarın yapacakları maçla 'de 54. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında 'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde 'da 26. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 16-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 51, Göztepe ise 16 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, -2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 25 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç 'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

SON DAKİKA