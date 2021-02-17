Son dakika haberi: Flaş sözler! "Hocalar tiyatro oynayıp..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Genel olarak en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Ama bilhassa sürpriz bir şekilde çok önemli bir santrfor kazandıktan sonra ve de oyun sistemi üretkenliğe uygun olduğundan ben G.Saray 'ı bir adım önde görüyorum. F.Bahçe oyun olarak sıkıntılar gösteriyor. Bakalım İrfan Can ve Gustavo takıma girdikten sonra neler değişecek. Mutlak daha olumlu olacağı görüşündeyim. Ama Göztepe ve Trabzon maçları son derece kritik.

LEVENT TÜZEMEN: Ligin en kaliteli kadrosuna sahip olan F.Bahçe, Erol Bulut ile henüz takım olamadı. Çok olan yere oyuncu transfer etti ama tek vuruş ustası bir golcüyü almadı. Thiam birinci forvet olmayı hak ediyor ve oynadığında fark yaratıyor. Cenk Tosun'un gelişi Beşiktaş'a ciddi bir katkı sağladı ama Cenk'in gelişi rakipsiz gibi görünen Aboubakar'ı telaşlandırmış. Abdullah Avcı, kulübede başlayan Djaniny'yi birinci golcü olarak yarattı. Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny, hücumda müthiş bir birliktelik yaratıyorlar ancak Bakasetas'ın golcülük hüviyetine bürünmesi Trabzon'u zirve yarışına taşıdı. Mohamed, G.Saray'a heyecan getirdi. Çalışkanlığı ve mücadele gücüyle G.Saraylı oyunculara enerji veriyor. G.Saray; Yedlin, Fernandes ve özellikle Onyekuru ve Mohamed ile birlikte yarışın en güçlü adayıdır.