Son dakika haberi: Flaş sözler! "Hocalar tiyatro oynayıp..."

SORU: Süper Lig'de zirve yarışının ateşi iyice yükseldi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 51 puanda, Trabzonspor ise 45 puanla takipte. Teknik direktör, oyun ve kalite olarak bakarsak şartlar kimin lehine daha ağır basıyor?
SORU: Süper Lig'de zirve yarışının ateşi iyice yükseldi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 51 puanda, Trabzonspor ise 45 puanla takipte. Teknik direktör, oyun ve kalite olarak bakarsak şartlar kimin lehine daha ağır basıyor?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Genel olarak en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Ama bilhassa sürpriz bir şekilde çok önemli bir santrfor kazandıktan sonra ve de oyun sistemi üretkenliğe uygun olduğundan ben G.Saray'ı bir adım önde görüyorum. F.Bahçe oyun olarak sıkıntılar gösteriyor. Bakalım İrfan Can ve Gustavo takıma girdikten sonra neler değişecek. Mutlak daha olumlu olacağı görüşündeyim. Ama Göztepe ve Trabzon maçları son derece kritik.
LEVENT TÜZEMEN: Ligin en kaliteli kadrosuna sahip olan F.Bahçe, Erol Bulut ile henüz takım olamadı. Çok olan yere oyuncu transfer etti ama tek vuruş ustası bir golcüyü almadı. Thiam birinci forvet olmayı hak ediyor ve oynadığında fark yaratıyor. Cenk Tosun'un gelişi Beşiktaş'a ciddi bir katkı sağladı ama Cenk'in gelişi rakipsiz gibi görünen Aboubakar'ı telaşlandırmış. Abdullah Avcı, kulübede başlayan Djaniny'yi birinci golcü olarak yarattı. Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny, hücumda müthiş bir birliktelik yaratıyorlar ancak Bakasetas'ın golcülük hüviyetine bürünmesi Trabzon'u zirve yarışına taşıdı. Mohamed, G.Saray'a heyecan getirdi. Çalışkanlığı ve mücadele gücüyle G.Saraylı oyunculara enerji veriyor. G.Saray; Yedlin, Fernandes ve özellikle Onyekuru ve Mohamed ile birlikte yarışın en güçlü adayıdır.
THİAM FORMAYI HAK EDİYOR
GÜRCAN BİLGİÇ: Çok sert bir dönem geçirdiler. Dördü de iniş-çıkış yaşadı. Son dönemde üst üste kazandıklarına göre krizi bitirdiler ve haritalarını oluşturdular. Bundan sonrası artık; "Beklenmeyen olaylar"… Yani; pandemi etkileri ki Trabzonspor altı vaka açıkladı. Sakatlıklar sonrası yaşanacak form durumları... Fenerbahçe haricindekiler yüzde yüz ile oynuyorlar. Mesut Özil ile Fenerbahçe şarja başladı. Gustavo, Pelkas ve İrfan Can'ın takıma katılmasını merakla bekliyoruz. Thiam da takımın golcüsü rolünü başarıyla yapıyor. Formasını hak ediyor.
FATİH DOĞAN: En iyi kadro F.Bahçe'de, tecrübe G.Saray'da ama hırs, takım oyunu ve iyi futbol Beşiktaş'ta. Terim'in tecrübesi büyük ama sezon başından bu yana pozisyonlarda, kararlarda hissedilir bir hakem etkisi var. En çarpıcı örnek, sezon başından bu yana en az 4 kırmızı kart görmesi gereken Marcao, G.Saray'da en çok süre alan oyuncu olabiliyorsa hakemlerin pozitif tavrının da etkisi olduğuna inanıyorum.
BÜLENT TİMURLENK: Trabzon'da Bakasetas, G.Saray'da Onyekuru ve Mohamed, Beşiktaş'ta Cenk ara transferde gelip tabelayı değiştirmeye başladılar. F.Bahçe'de ise Szalai'nin defansa katkısı ve Mesut'un orta sahaya getirdiği nefes kayıpsız devam etmelerini sağladı. Her takımda çok kaliteli isimler var ama teknik adam tecrübesi kalan haftalarda devreye girecek.
VAR ODASINA BİR BUTON LAZIM
SORU: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "VAR hakemlerine yine sesleniyorum, sahaya karışmayın" dedi. Birçok takım VAR'ı istemiyor. Bu talepler sizce samimi mi? Yoksa bunlar tiyatro mu?
BÜLENT TİMURLENK: Hakemler arasında hiyerarşi var. Kimse kolay kolay Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi hakemleri 'Hatan var, gel izle' diye çağıramıyor. VAR kayıtlarını dinlemek maç sonuçlarını değiştirmeyecek. Eğer çözüm arıyorsak, 'VAR çağırdı ama orta hakem gitmedi' şüphesini ortadan kaldırmak için VAR hakeminin çağırmaya karar verdiği anda basacağı bir buton, stadyumda ve televizyon ekranında 'VAR çağırıyor' olarak belirir, böylece milyonlar VAR odasının çağrısını anında öğrenir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Herkes kendine yontuyor. Sergen Yalçın böyle diyor ama Fenerbahçe ve Antalya maçlarında Josef atılmalıydı, Hatay'da penaltı verilmeliydi, VAR çağırmadı. Başakşehir maçında VAR penaltıyı dışarı taşıdı. Yani VAR'ın Beşiktaş'a kıyağı daha fazla. Fatih hoca, Alanya kupa maçında isyan ediyor, Emre Kılınç'ın ayakkabısına değmeye penaltı istiyor, "VAR nerede?" diyor. Üç gün sonra Kasımpaşa'nın penaltısında VAR devreye girmiyor. VAR ne zaman devreye giriyor; F.Bahçe maçlarında. Golleri iptal ediliyor, hakemler kırmızıya çağrılıyor. Kulüpler maçları yönetenlerin VAR hakemleri olduğunu biliyor, baskı yapıyorlar.
FATİH DOĞAN: İyi oyun oynayan şampiyon olabilseydi Beşiktaş şu anda rakiplerinin 7-8 puan önünde olurdu. Beşiktaş'ın hak edilmemiş bir puanı yok. Beşiktaş'a hakemle ilgili yapılan eleştiriler var ama Antalya maçında Larin'e yapılan itip çekme ve çenesine vurulma pozisyonunda 2. sarı olur mu, olmaz mı? G.Birliği maçında Cenk ofsayt mı, değil mi? Talimatname kararların doğru olduğunu göstermesine rağmen algı yapıldı. Yalçın'ın çıkışı haklı. Hakemler ve VAR rot balans ustası değil. Futbola balans ayarı yapmasınlar!
ÖMER ÜRÜNDÜL: VAR çıkınca büyüklerin lehine olan kararlar en aza inecek dedim ama tersi oldu. Bu sefer de VAR eyyamları başladı. Büyükler şampiyonluk yarışında olunca hatalı kararlar çoğunlukla lehlerine olsa da hakemleri eleştirmeye yoğun biçimde devam ediyorlar. Hepsi hakemleri kendilerine göre baskı altına almaya yoğunlaşıyor.
ŞİKAYET EDEMEZLER
LEVENT TÜZEMEN: 4 büyük kulüp hocasının VAR'la ilgili şikâyette bulunmaya hakları yok. VAR lehlerine karar verdiğinde iyi, aleyhlerine karar verdiğinde istenmiyor. Bence Sergen Yalçın ve diğer teknik adamlar eğer VAR'dan şikâyet ederlerse bir tiyatro oynayıp hakemleri etkilemeye çalışıyorlardır. Sergen hocaya şunu söyleyeyim, VAR doğru hareket etseydi, Antalya'da olmayan faulden golü bulamazlar, Souza da attığı dirsekten dolayı sahada kalmazdı. Marcao, atılır, Gustavo ve Serdar Aziz de kırmızı kart görürdü. Nwakaeme'nin tabanına da sarı çıkmaz, direkt kırmızı olurdu.
PARAYLA SOSYAL MEDYAYA YÖN VERİYORLAR
SORU: Sosyal medya üzerinden kulüpler gündem yaratıp taraftarlarına mesaj veriyorlar. Yarışta sahadaki sonuç kadar sosyal medya da etkili olacak mı?
LEVENT TÜZEMEN: Sosyal medyada kimliği belli olup yorum yapanlara saygı duyuyorum. Ama maalesef çok fazla trol hesap var ve bu hesaplar parayla yönetiliyorlar. Siber suçlarla ilgilenen birimler bu trol hesapları tespit etmelidir. Çünkü taraftarlar arasında büyük kavgalara yol açabilecek senaryolar, yalanlar ve hakaretler üretiliyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Futbolun içindeki herkes bir türlü bu linçlerle, ithamlarla veya yalanlarla karşılaşıyor. "Etkilenmiyorum" diyen yalan söyler. Maç sonrası açıklamalarında bile sosyal medya tartışmaları cevaplanıyor. Futbolun adaleti kuklaların elinde. Bu mücadele ipleri ele geçirmek için, başka bir şey değil.
BÜLENT TİMURLENK: Tribünlerin boş olduğu sezonda taraftar tepkisini sadece sosyal medyadan ölçebilen kulüplerin Twitter'da rakip takımlarla yaşadıkları düellonun tek bir sebebi var; takımda işler yolunda gitmeyince gündemi değiştirme çabası. Perde arkasından çok takipçili sosyal medya hesaplarıyla yapılan manipülasyonu herkes görüyor. Sahada adalet, fair play istiyorsanız aynısını hayatta da siz uygulamalısınız. Twitter eğer çamur bir zeminse buranın suyu kulüp yönetimlerinden geliyor.