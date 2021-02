Önce şampiyonluk sonra Avrupa

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci, FBTV'ye konuştu. Genç yıldız çok mutlu olduğunu söylerken, transfer süreci ve hedefleri hakkında bilgi verdi:



5-6 sene önce, Gençlerbirliği'nde oynarken, Fenerbahçe'ye gelme fırsatım vardı. Kulübün tercihi Başakşehir oldu. O zaman gelseydim, belki beklentileri karşılayamayacaktım. Kendimi geliştirdim. Tam zamanında iyi yerdeyim.



İlk hayalim Avrupa'ya gitmekti ama Fenerbahçe'den Avrupa'ya hayalim hala var. İnşallah şampiyonluklar yaşayıp giderim.



HOCAM VE İDOLÜM BELÖZOĞLU

Ali Koç başkanımıza, Emre ve Selçuk ağabeye çok teşekkür ederim. Kulübe gelip, 3-4 kez görüştüler. Beni almak istediklerini gösterdiler.

Hangi kupa, hangi hedef varsa hepsine ulaşmak istiyorum. Bu büyük kulübe, bu yakışır.

İdollerimden biri Emre Belözoğlu. Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Başakşehir'de ondan çok şey öğrendim.

Erol Hoca'yı Başakşehir'den tanıdığım için hiç yabancılık çekmedim.

Sosyal medyada taraftarların mesajlarını takip ediyorum. İnşallah onlara layık olurum.



HAFTAYA TAKIM İLE ÇALIŞIRIM

"Sakatlığım zor bir bölgede. O yüzden acele etmiyoruz. Hafif bir ağrı var, 2-3 güne o da geçecektir. Sonrasında takımla çalışmaya başlayacağım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlar kötü oynasa bile son ana kadar mücadele eden bir İrfan Can Kahveci izleyecek."



MESUT ÖZİL BİZDEN BİRİ

"Fenerbahçe'de çok tanıdığım arkadaşım var. Yabancılar da iyi karşıladı. Mesut ağabey de öyle. Zaten çok mütevazi biri. O kadar kariyerli, çok üst seviyeleri görmüş bir oyuncu ama burada bizden biri. Onunla da çok iyi aramız. Takımda hava güzel."



4 TAKIMLI YARIŞ ÇOK HEYECANLI

"Süper Lig çok heyecanlı ve enteresan geçiyor. Dört büyük takım, ilk dörtte. Başakşehir'de oynarken hiç bu kadar şampiyonluk yarışı veren takım olmamıştı. Bizim takımımız çok iyi, iyi transferler yapılmış. İnşallah sezon sonu bu işi en üstte bitiririz."



EMRE AĞABEY BENİ ŞAŞIRTTI

"Selçuk ağabeyde hiçbir fark yok ama Emre ağabeyde çok fark var. Şaşırdım geldikten sonra. Emre ağabey saha içinde kazanmak için her şeyini veren bir oyuncuydu. O yüzden sahada çok agresif olabiliyordu. Şu an biraz daha sakin."