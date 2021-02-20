Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'un zor kararı

'un zor kararı

Savunmada iyileşen ile arasında seçim yapacak olan sarılacivertli çalıştırıcı, iyileşen ’a da yer arıyor. Sistem de değişebilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 22:59 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Erol Bulut'un zor kararı

maçının hazırlıklarını sürdüren 'de Marcel ve 'ın iyileşmesi forma rekabetini artırdı. Teknik direktör , iki oyuncuya takımda yer arıyor. Pelkas ilk onbire girmesi halinde sol açıkta ya da 8 numarada oynayacak. Kulübe adayları ise Bright Osayi Samuel ve . Ancak iki oyuncunun da son dönemde formda olması teknik heyetin işini zorlaştırıyor. Tisserand için de aynı durum geçerli. Göbekte ve ikilisinden memnun olan Erol Bulut iki mevkide de son kararını yarın akşamki idmanın ardından verecek. Sistemde de değişiklik olabilir.

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