Erol Bulut'un zor kararı

Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ve Dimitris Pelkas'ın iyileşmesi forma rekabetini artırdı. Teknik direktör Erol Bulut, iki oyuncuya takımda yer arıyor. Pelkas ilk onbire girmesi halinde sol açıkta ya da 8 numarada oynayacak. Kulübe adayları ise Bright Osayi Samuel ve Enner Valencia. Ancak iki oyuncunun da son dönemde formda olması teknik heyetin işini zorlaştırıyor. Tisserand için de aynı durum geçerli. Göbekte Serdar Aziz ve Szalai ikilisinden memnun olan Erol Bulut iki mevkide de son kararını yarın akşamki idmanın ardından verecek. Sistemde de değişiklik olabilir.