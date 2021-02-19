Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mesut Özil liderliğe ısınıyor

'de liderliğe ısınıyor

, 'de liderlik rolünü ele almaya başladı. Tecrübeli oyuncu antrenmanlarda takım arkadaşları sürekli iletişim halinde... Kendisinin nasıl pas atacağını, gol pozisyonuna girmek için nerelere koşmaları gerektiğini anlatıyor, onların da fikirlerini dinliyor. Yıldız futbolcunun idman temposu da sürekli yükselirken bu durum teknik heyeti memnun ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 00:33 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Mesut Özil liderliğe ısınıyor

, 'de liderlik rolünü ele almaya başladı. Tecrübeli oyuncu antrenmanlarda takım arkadaşları sürekli iletişim halinde... Kendisinin nasıl pas atacağını, gol pozisyonuna girmek için nerelere koşmaları gerektiğini anlatıyor, onların da fikirlerini dinliyor. Yıldız futbolcunun idman temposu da sürekli yükselirken bu durum teknik heyeti memnun ediyor. İlk kez maçında onbirde sahaya çıkan ve performansıyla tam not alan Özil, önünde de pozisyonunda forma giyecek. Hücum aksiyonlarını yönetip, gol ve asist katkısı sağlamaya çalışacak.

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