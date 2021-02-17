Tek eksik Luiz Gustavo
Pelkas ve Novak'ın dönmesi, İrfan Can'ın sakatlıktan büyük ölçüde kurtulmasının ardından gözler Luiz Gustavo'ya çevrildi. Pelkas ve Novak'ın Göztepe maçının kadrosunda yer alacağı öğrenilirken, İrfan'ın tedbir amacıyla bu hafta riske edilmeyeceği belirtildi. Tedavisinde büyük aşama kat eden Gustavo'nun da birkaç gün içinde çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Sambacı'nın 26. haftadaki Trabzonspor maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:58 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50