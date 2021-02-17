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Tek eksik Luiz

Pelkas ve Novak'ın dönmesi, 'ın sakatlıktan büyük ölçüde kurtulmasının ardından gözler Luiz 'ya çevrildi. Pelkas ve Novak'ın maçının kadrosunda yer alacağı öğrenilirken, İrfan'ın tedbir amacıyla bu hafta riske edilmeyeceği belirtildi. Tedavisinde büyük aşama kat eden Gustavo'nun da birkaç gün içinde çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Sambacı'nın 26. haftadaki maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:58 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Tek eksik Luiz Gustavo
Pelkas ve Novak'ın dönmesi, 'ın sakatlıktan büyük ölçüde kurtulmasının ardından gözler Luiz 'ya çevrildi. Pelkas ve Novak'ın maçının kadrosunda yer alacağı öğrenilirken, İrfan'ın tedbir amacıyla bu hafta riske edilmeyeceği belirtildi. Tedavisinde büyük aşama kat eden Gustavo'nun da birkaç gün içinde çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Sambacı'nın 26. haftadaki maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
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