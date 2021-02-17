Mame Thiam’dan başkası yalan
Sezon başından bu yana birçok maçta 11'de farklı isimleri en uçta oynatan Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut'un artık tercihi Mame Thiam... Bu sezon attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan Senegalli yıldızı, takımın forveti olarak sahaya sürecek olan Bulut, diğer golcüler Samatta ve Cisse'yi ise hamle oyuncusu olarak kullanacak. Thiam'ı Galatasaray derbisinde oynatmadığı için eleştirilen Erol Bulut, daha sonra ligde ve kupada oynanan iki maçta da Senegalli'yi 11'de şans verdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:09 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50