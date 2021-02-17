Haberler Fenerbahçe Mame Thiam’dan başkası yalan

’dan başkası yalan

Sezon başından bu yana birçok maçta 11'de farklı isimleri en uçta oynatan Teknik Direktör 'un artık tercihi ... Bu sezon attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan Senegalli yıldızı, takımın forveti olarak sahaya sürecek olan Bulut, diğer golcüler ve 'yi ise hamle oyuncusu olarak kullanacak. Thiam'ı derbisinde oynatmadığı için eleştirilen Erol Bulut, daha sonra ligde ve kupada oynanan iki maçta da Senegalli'yi 11'de şans verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:09 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Mame Thiam’dan başkası yalan
Sezon başından bu yana birçok maçta 11'de farklı isimleri en uçta oynatan Teknik Direktör 'un artık tercihi ... Bu sezon attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan Senegalli yıldızı, takımın forveti olarak sahaya sürecek olan Bulut, diğer golcüler ve 'yi ise hamle oyuncusu olarak kullanacak. Thiam'ı derbisinde oynatmadığı için eleştirilen Erol Bulut, daha sonra ligde ve kupada oynanan iki maçta da Senegalli'yi 11'de şans verdi.
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