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Yönetimden tam destek

Ligde , kupada da yenilgisi sonrası hedefteki adam haline gelen 'a yönetimden tam destek... Başkan ve yönetim, sportif direktör aracılığıyla 'nin genç hocasına mesaj gönderdi. Kritik dönemde Bulut'la yollarına devam edeceklerini ileten Koç ve yönetiminin, "Yeni bir seriyle şampiyonluk yarışında en iddialı takım olacağımıza güvenimiz tam. Herkesin üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getireceğinden şüphemiz yok" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:07 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Yönetimden tam destek
Ligde , kupada da yenilgisi sonrası hedefteki adam haline gelen 'a yönetimden tam destek... Başkan ve yönetim, sportif direktör aracılığıyla 'nin genç hocasına mesaj gönderdi. Kritik dönemde Bulut'la yollarına devam edeceklerini ileten Koç ve yönetiminin, "Yeni bir seriyle şampiyonluk yarışında en iddialı takım olacağımıza güvenimiz tam. Herkesin üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getireceğinden şüphemiz yok" dediği öğrenildi.
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