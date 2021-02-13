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'den inanılmaz istatistik! Bunu başaran tek takım

Son dakika haberleri | 'in 25. haftasında deplasmanda 'ün konuğu oldu. Sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 51'e yükseltti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle birlikte inanılmaz bir istatistiğin de sahibi oldu. İşte maçından öne çıkanlar ve o istatistik...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 21:56
Fenerbahçe'den inanılmaz istatistik! Bunu başaran tek takım

formasıyla ilk kez bir maçına ilk 11 başlayan 'in karşısındaki performansı:

Topla buluşma: 60
Pas %: 96.1
İkili mücadele: 1/5
topla buluşma: 2
Şut: 0/2
Sahipsiz top kazanma: 5

Fenerbahçe'den inanılmaz istatistik! Bunu başaran tek takım

Bu sezon deplasmanlarında en fazla maç kazanan (9), gol atan (26) ve puan toplayan (29) takım .

Fenerbahçe'den inanılmaz istatistik! Bunu başaran tek takım

bu sezon kazandığı maçları arasında en az şut çektiği iki karşılaşmayı da 'e karşı oynadı.

Şubat 2021 | 7
Ekim 2020 | 8

Fenerbahçe'den inanılmaz istatistik! Bunu başaran tek takım

'ın bu sezon 'de attığı altı gol de maçların ilk yarılarında geldi. (OPTA)

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