Fenerbahçe'den inanılmaz istatistik! Bunu başaran tek takım

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla maç kazanan (9), gol atan (26) ve puan toplayan (29) takım Fenerbahçe .

Fenerbahçe bu sezon kazandığı Süper Lig maçları arasında en az şut çektiği iki karşılaşmayı da Fatih Karagümrük'e karşı oynadı.

Şubat 2021 | 7

Ekim 2020 | 8