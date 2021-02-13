Fenerbahçe'den inanılmaz istatistik! Bunu başaran tek takım

Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11 başlayan Mesut Özil'in Fatih Karagümrük karşısındaki performansı:
Topla buluşma: 60
Pas %: 96.1
İkili mücadele: 1/5
RCS topla buluşma: 2
Şut: 0/2
Sahipsiz top kazanma: 5
Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11 başlayan Mesut Özil'in Fatih Karagümrük karşısındaki performansı:
Topla buluşma: 60
Pas %: 96.1
İkili mücadele: 1/5
RCS topla buluşma: 2
Şut: 0/2
Sahipsiz top kazanma: 5
Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla maç kazanan (9), gol atan (26) ve puan toplayan (29) takım Fenerbahçe.
Fenerbahçe bu sezon kazandığı Süper Lig maçları arasında en az şut çektiği iki karşılaşmayı da Fatih Karagümrük'e karşı oynadı.
Şubat 2021 | 7
Ekim 2020 | 8
Bu sezon ilk golü attığı bütün Süper Lig maçlarını kazanan tek takım Fenerbahçe.
Bu sezon Süper Lig'deki beşinci asistini Fatih Karagümrük maçında yapan Ozan Tufan'ın, kariyerinde daha fazla sayıya ulaştığı tek sezon 2014/15 (7).
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında bu sezon ilk devresinde rakip yarı sahada en fazla isabetli pas yaptığı Süper Lig maçını oynadı.
Mame Thiam'ın bu sezon Süper Lig'de attığı altı gol de maçların ilk yarılarında geldi. (OPTA)