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Fenerbahçe Galatasaray'ı kanatlardan vuracak! İşte Bulut'un planı...

Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, Galatasaray derbisi planını netleştirdi. Buna göre sarı-lacivertlilerde; ve Osayi Samuel’in kanatlardan getireceği toplarda Thiam’la gol arayacak. Duran toplar + uzaktan şutlar diğer silah olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe Galatasaray'ı kanatlardan vuracak! İşte Bulut'un planı...

Sarı-lacıvertlıler, Galatasaray'ı kanatlardan vurmayı planlıyor. 'ın yokluğunda, 'in de tam hazır olmaması nedeniyle teknik heyet hücum aksiyonlarında Osayi Samuel ve Enner 'ya ağırlık verecek. İki oyuncunun kanatlardan getireceği toplar, ceza sahasında ile buluşturulmaya çalışılacak. ve Sangare de geriden kanat akınlarına destek verecek. ve ise uzaktan şutlarla gol arayacaklar. Duran toplar da diğer bir silah olacak. Serdar Aziz ile Szalai korner ve serbest atışlarda ileri çıkarak kafa golü bulmaya çalışacak.

DERBİ SİFTAHI PEŞİNDE
Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü 2020-21 sezonunda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olmuştu.

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