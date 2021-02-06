Fenerbahçe Galatasaray'ı kanatlardan vuracak! İşte Bulut'un planı...

Sarı-lacıvertlıler, Galatasaray'ı kanatlardan vurmayı planlıyor. Dimitris Pelkas'ın yokluğunda, Mesut Özil'in de tam hazır olmaması nedeniyle teknik heyet hücum aksiyonlarında Osayi Samuel ve Enner Valencia'ya ağırlık verecek. İki oyuncunun kanatlardan getireceği toplar, ceza sahasında Mame Thiam ile buluşturulmaya çalışılacak. Caner ve Sangare de geriden kanat akınlarına destek verecek. Mert Hakan ve Ozan Tufan ise uzaktan şutlarla gol arayacaklar. Duran toplar da diğer bir silah olacak. Serdar Aziz ile Szalai korner ve serbest atışlarda ileri çıkarak kafa golü bulmaya çalışacak.

DERBİ SİFTAHI PEŞİNDE

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü 2020-21 sezonunda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olmuştu.