Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sürprizini açıkladı! Fatih Terim...

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sürprizini açıkladı! Fatih Terim...

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı için artık nefesler tutuldu ve geri sayım başladı... Dev derbi öncesi iki takım da birbirlerine üstünlük sağlamak adına tüm planlarını hemen hemen hazırlarken spor dünyasının önemli isimleri de iki takım arasında yapılacak maçın öncesinde yaşanması muhtemel oyun anlayışını ve derbide öne çıkacak kilit isimleri fotomac.com.tr'ye anlattı... İşte tüm dünyada sonucu merakla beklenen derbiye dair yapılan kritik tespitler ve çarpıcı açıklamalar...