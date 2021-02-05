Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sürprizini açıkladı! Fatih Terim...

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sürprizini açıkladı! Fatih Terim...

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı için artık nefesler tutuldu ve geri sayım başladı... Dev derbi öncesi iki takım da birbirlerine üstünlük sağlamak adına tüm planlarını hemen hemen hazırlarken spor dünyasının önemli isimleri de iki takım arasında yapılacak maçın öncesinde yaşanması muhtemel oyun anlayışını ve derbide öne çıkacak kilit isimleri fotomac.com.tr'ye anlattı... İşte tüm dünyada sonucu merakla beklenen derbiye dair yapılan kritik tespitler ve çarpıcı açıklamalar...

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sürprizini açıkladı! Fatih Terim...

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sürprizini açıkladı! Fatih Terim...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide yarın sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sürprizini açıkladı! Fatih Terim...

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sürprizini açıkladı! Fatih Terim...

En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde haftaya lider giren Erol Bulut'un öğrencileri, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sürprizini açıkladı! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılı takım ise geçen sezon galip olarak ayrıldığı Kadıköy'den yine zaferle dönmeyi amaçlıyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, ezeli rakibini mağlup edip puanları eşitlemek istiyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sürprizini açıkladı! Fatih Terim...

GÖZLER KALECİLERDE!
Altay Bayındır, forma giydiği lig maçlarının 7'sinde kalesini gole kapatırken, 14'ünde ise en az bir kez topu filelerinden çıkardı.

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