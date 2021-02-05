Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den derbi paylaşımı!

'den derbi paylaşımı!

'nin yeni transferi 'i derbi heyecanı sardı. Yıldız futbolcu, derbisi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, " en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 22:33
Mesut Özil'den derbi paylaşımı!

Tüm Türkiye, ile arasında oynanacak derbiye odaklanırken, sarı-lacivertlilerin yeni transferi 'i de heyecan bastı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray derbisi için sabırsızlandığını belirtti.

Tecrübeli futbolcu paylaşımında, " en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

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