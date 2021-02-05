Mesut Özil'den derbi paylaşımı!

Tüm Türkiye, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiye odaklanırken, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil'i de heyecan bastı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray derbisi için sabırsızlandığını belirtti.

Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "Türkiyenin en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım: