Haberler Fenerbahçe Tartışmasız 1 numara!

Tartışmasız 1 numara!

Sarı-lacivertlilerin file bekçisi, öyle kurtarışlar yaptı ki, maçın yıldızıydı. Kanarya çok önemli bir 3 puanı kaptı, zirvedeki yerini korumayı başardı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 22:12 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Tartışmasız 1 numara!

'nda dün son saniyeye kadar nefesleri kesen bir mücadele vardı. 'nin kalecisi 'ın yıldızlaştığı karşılaşmada galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta oturduğu liderlik koltuğundaki yerini korudu. 'ın 26. dakikada attığı golle öne geçen Kanarya, en az isabetli pas yaptığı karşılaşmada Altay'ın kurtarışlarıyla mutlu sona ulaştı. Genç file bekçisi, Hatay'a karşı kalesinde devleşirken, net 5 pozisyonda rakibe geçit vermedi.

9 MAÇTA 25 PUAN
'nun sakatlanıp çıkmasının ardından ikinci yarıda Hatay hücumları daha da sıklaşırken, hızlı hücumlarla ileri çıktı. Ev sahibinin baskı yaptığı 89. dakikada da 'le rakip sahaya çıkan sarı- lacivertliler, 'nin yerden kestiği topta Billong'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. 90'da Bodupendza, jeneriklik bir gole imza attı ve skoru belirledi: 1-2. 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 'un öğrencileri, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

'BENİM ADIMA GÜZEL BİR GÜNDÜ'
Maçın yıldızı Altay Bayındır, maçın ardından şunları söyledi: "Bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Önemli olan böyle maçlarda puan kaybetmemek. Benim adıma da güzel bir gündü. Önümüzde önemli bir maç var. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz."

SON DAKİKA