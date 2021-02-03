Tartışmasız 1 numara!

Antakya Atatürk Stadı'nda dün son saniyeye kadar nefesleri kesen bir mücadele vardı. F.Bahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın yıldızlaştığı karşılaşmada galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta oturduğu liderlik koltuğundaki yerini korudu. Thiam'ın 26. dakikada attığı golle öne geçen Kanarya, en az isabetli pas yaptığı karşılaşmada Altay'ın kurtarışlarıyla mutlu sona ulaştı. Genç file bekçisi, Hatay'a karşı kalesinde devleşirken, net 5 pozisyonda rakibe geçit vermedi.

9 MAÇTA 25 PUAN

Gustavo'nun sakatlanıp çıkmasının ardından ikinci yarıda Hatay hücumları daha da sıklaşırken, Fenerbahçe hızlı hücumlarla ileri çıktı. Ev sahibinin baskı yaptığı 89. dakikada da Mesut Özil'le rakip sahaya çıkan sarı- lacivertliler, Ferdi'nin yerden kestiği topta Billong'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. 90'da Bodupendza, jeneriklik bir gole imza attı ve skoru belirledi: 1-2. 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Erol Bulut'un öğrencileri, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

'BENİM ADIMA GÜZEL BİR GÜNDÜ'

Maçın yıldızı Altay Bayındır, maçın ardından şunları söyledi: "Bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Önemli olan böyle maçlarda puan kaybetmemek. Benim adıma da güzel bir gündü. Önümüzde önemli bir maç var. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz."