Thiam varsa sorun yok!

Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi yakaladığı son 9 maçta öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Mame Thiam'dı. Senegalli yıldız, dün de Hatayspor karşısında gol sevinci yaşadı. Son 9 maçta 5 gol, 2 asistlik performans yakalayan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin en skorer ismi olmayı da başardı. 77. dakikada yerini Mesut Özil'e bırakan Thiam, sahada kaldığı süre içinde 2 isabetli şutun yanı sıra 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.