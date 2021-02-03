Haberler Fenerbahçe Jay Jay Osayi!

!

ile ikinci maçına çıkan , galibiyetinin kilit isimleri arasında yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 22:16 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Jay Jay Osayi!

Thiam'ın golünde de şık çalımlarla ceza sahasına giren ve ortasını yapan asıllı İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin eski oyuncularından 'yı hatırlattı. 23 yaşındaki yıldız, yüzde 87 pas isabetiyle oynadı, 8 ikili mücadelenin de 4'ünü kazandı.

SON IKI SEZONU ŞIMDIDEN SOLLADI
Önceki iki sezondan beklentilerin altında kalan , bu süreçte deplasmanlarda tel tel dökülüyordu. -19 ve -20'de toplam 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 16 yenilgiyle sahadan ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçta 8 galibiyete ulaştı, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

SON DAKİKA