Pelkas derbide yok!

Fenerbahçe'ye derbi öncesi Dimitrios Pelkas'tan kötü haber geldi. Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yunan yıldızın dün çekilen MR'ında arka adalesinde Grade 2 yırtık tespit edildi. 27 yaşındaki futbolcu, Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Tedavisine başlanan Pelkas'ın sahalara dönüşünün en az 2 hafta sürmesi bekleniyor. Pelkas 4 gol+6 asist ile sarı-lacivertli takımın ligde en skorer ismi konumunda. Fenerbahçe'de Sivasspor deplasmanında sakatlanan Tisserand'da da Grade 2 yırtık oluştuğu açıklanmıştı.