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Pelkas derbide yok!

Adalesinde yırtık tespit edilen Yunan yıldız, ve maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:15 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Pelkas derbide yok!

'ye derbi öncesi 'tan kötü haber geldi. maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yunan yıldızın dün çekilen MR'ında arka adalesinde Grade 2 yırtık tespit edildi. 27 yaşındaki futbolcu, ve karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Tedavisine başlanan Pelkas'ın sahalara dönüşünün en az 2 hafta sürmesi bekleniyor. Pelkas 4 gol+6 asist ile sarı-lacivertli takımın ligde en skorer ismi konumunda. Fenerbahçe'de deplasmanında sakatlanan 'da da Grade 2 yırtık oluştuğu açıklanmıştı.

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