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'de takıma katıldı!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , 23. haftada oynanacak maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ve takımla çalıştı. İşte Kanarya'da sakat futbolcuların son durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 14:31 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 14:31
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu takıma katıldı!

'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü 'a konuk olacak , hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sürdürdüğü vurgulandı. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandığı belirtildi.

Uzun süreli sakatlığı geçen 'ün topla çalışmalara başladığı aktarıldı. Sakatlığını atlatan bir diğer isim 'nun ise antrenmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu. 'ın tedavisine devam edilirken, 'ün sahada koşulara başladığı kaydedildi. 'ın ise bireysel koşu çalışması uyguladığı ifade edildi.

Son günlerde yüklenme antrenmanları uygulanan 'in ise günü dinlenmeyle geçirdiği vurgulandı.

Fenerbahçe, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak saat 15.00'te 'a hareket edecek.

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