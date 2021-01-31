Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi şoke eden sakatlık! Dimitrios Pelkas...

'yi şoke eden sakatlık! ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve oyundan çıkan 'ın, sağlık durumuna ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 12:54 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 13:25
Fenerbahçe'yi şoke eden sakatlık! Dimitrios Pelkas...

, arka adalesinde sertleşme hisseden Pelkas'ın çekilen MR'ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan futbolcunun, 24'üncü haftada oynanacak Galatasaray derbisinde de yer almaması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas'ın çekilen MR'ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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