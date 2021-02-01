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Ve lider!

'in 22. haftasında oynanan - derbisinde bordo-mavililerin rakibini mağlup etmesi sonrası maç liderliğini korudu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:17 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
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