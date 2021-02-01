Süper Lig'in yeni lideri Fenerbahçe... Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından maç fazlasıyla zirveye çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın dün Trabzonspor'a yenilmesi üzerine koltuğun yeni sahibi oldu. 45 puanla liderliğe yükselen Fenerbahçe yarın Hatayspor'a konuk olacak.
Ve Fenerbahçe lider!
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde bordo-mavililerin rakibini mağlup etmesi sonrası maç Fenerbahçe liderliğini korudu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:17 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50