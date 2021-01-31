İlle de İrfan Can!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin tranfseri için girişimler sürüyor. Sarı-lacivertliler dün akşam Medipol Başakşehir yönetimi ile tekrar görüştü. Teklifte artırıma gidildiği öğrenildi. Daha önce 6.5 milyon euro ve Deniz Türüç'ü bonservisiyle vermeyi öneren yönetimin, nakit para miktarını biraz daha artırdığı belirtiliyor. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay ve şampiyonluk bonusu ödemesi de pakette yer alıyor.

BUGÜN NETLEŞECEK

İrfan Can'ın sezon sonuna kadar Başakşehir'de kalmasının da masada olduğu ifade edildi. Ayrıca istenmesi halinde Cisse ve Lemos'un da takas olarak verilebileceği iletildi. Fenerbahçe'nin son teklifinin Medipol Başakşehir'in taleplerini büyük oranda karşıladığı gelen haberler arasında. Topun artık Başakşehir'de olduğu kaydedildi. Galatasaray'ın da devrede oludğu transferin bugün netleşmesi bekleniyor.

BABASI İLE GÖRÜŞTÜLER

İrfan Can'ın önceliği Galatasaray'a verdiği belirtiliyordu. Fenerbahçe bu sorunu aşmak için de oyuncunun babası ile görüştü. Başakşehir Kulübü'nün daha iyi teklif veren Fenerbahçe ile anlaşması halinde genç futbolcunun ikna olarak sarı-lacivertlilere gitmeyi kabul etmesi bekleniyor.

LİMİT AVANTAJI

Fenerbahçe'nin İrfan Can transferinde en önemli kozu limit avantajı. Sarı-lacivertlilerin limitler dahilinde harcayacağı 11.6 milyon euro'sunun bulunduğu bildirildi. Kurallar gereği bu parayı kış transfer sezonunda harcamak zorunda olan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı pazarlıkta bir adım öne geçti.

79

Gençlerbirliği alt yapısında yetişen İrfan Can başkent ekibinde 79 maç oynadı; 11 gol+15 asistlik performans sergiledi.

38

2013-14 sezonunda kiralık gittiği Hacettepespor'da 38 kez forma giydi, 6 gole imza attı.

17

A Milli Takım'da 17 kez forma giyen İrfan Can Kahveci skor üretemedi.

150

Başakşehir'de 4 sezonda 150 maça çıkıp 19 gol atarken 16 da asist gerçekleştirdi.