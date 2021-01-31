Haberler Fenerbahçe İlle de İrfan Can!

İlle de !

Sarı-lacivertliler, Başakşehir’e önerdiği nakit para miktarını artırdı. , sonraki satıştan yüzde 20 pay ve şampiyonluk bonusu da pakette.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
İlle de İrfan Can!

'de 'nin tranfseri için girişimler sürüyor. Sarı-lacivertliler dün akşam yönetimi ile tekrar görüştü. Teklifte artırıma gidildiği öğrenildi. Daha önce 6.5 milyon euro ve 'ü bonservisiyle vermeyi öneren yönetimin, nakit para miktarını biraz daha artırdığı belirtiliyor. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay ve şampiyonluk bonusu ödemesi de pakette yer alıyor.

BUGÜN NETLEŞECEK
'ın sezon sonuna kadar Başakşehir'de kalmasının da masada olduğu ifade edildi. Ayrıca istenmesi halinde ve 'un da takas olarak verilebileceği iletildi. Fenerbahçe'nin son teklifinin Medipol Başakşehir'in taleplerini büyük oranda karşıladığı gelen haberler arasında. Topun artık Başakşehir'de olduğu kaydedildi. 'ın da devrede oludğu transferin bugün netleşmesi bekleniyor.

BABASI İLE GÖRÜŞTÜLER
İrfan Can'ın önceliği Galatasaray'a verdiği belirtiliyordu. Fenerbahçe bu sorunu aşmak için de oyuncunun babası ile görüştü. 'nün daha iyi teklif veren Fenerbahçe ile anlaşması halinde genç futbolcunun ikna olarak sarı-lacivertlilere gitmeyi kabul etmesi bekleniyor.

LİMİT AVANTAJI
Fenerbahçe'nin İrfan Can transferinde en önemli kozu limit avantajı. Sarı-lacivertlilerin limitler dahilinde harcayacağı 11.6 milyon euro'sunun bulunduğu bildirildi. Kurallar gereği bu parayı kış transfer sezonunda harcamak zorunda olan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı pazarlıkta bir adım öne geçti.

79
alt yapısında yetişen İrfan Can ekibinde 79 maç oynadı; 11 gol+15 asistlik performans sergiledi.

38
2013-14 sezonunda kiralık gittiği 'da 38 kez forma giydi, 6 gole imza attı.

17
'da 17 kez forma giyen İrfan Can Kahveci skor üretemedi.

150
Başakşehir'de 4 sezonda maça çıkıp 19 gol atarken 16 da asist gerçekleştirdi.

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