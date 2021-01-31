Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Fatih Kuruçuk çalımı! Transfer takasla bitti

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım attı. Sarı-lacivertliler, bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde bulunan genç stoper Fatih Kuruçuk'u kadrosuna kattı.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda Karagümrük'le sözleşmesi sona erecek olan Fatih Kuruçuk'a karşılık Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.



Ademi'nin kiralama bedeli karşılığında, 23 yaşındaki savunma oyuncusun bonservisi alındı. Fatih Kuruçuk bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de 10 maçta forma giydi.



FATİH KURUÇUK KİMDİR?

21 Ocak 1998 yılında İzmir'de dünyaya gelen Fatih Kuruçuk futbol hayatına Bucaspor alt yapısında başladı. Ardından Göztepe alt yapısına geçiş yapan Kuruçuk, Göztepe'de profesyonel oldu. 5 Ocak 2017 yılında Fethiyespor'a transfer olan Fatih Kuruçuk yarım sezon sonra kiralıktan geri döndü. 2017-2018 sezonunda bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 192 cm boyu olan Fatih Kuruçuk stoper pozisyonunda oynuyor. Bu sezon 27 maçta 5 gol ile takımına katkıda bulundu.