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'den 'a çalımı! Transfer takasla bitti

transferde durmuyor. Sarı-lacivertliler, 'nin ardından savunma hattına bir takviye daha yaptı. , bir süredir 'ın hedefinde olan Fatih 'ün genç stoperi 'u kadrosuna kattı. Fatih Kuruçuk'a karşılık sezon sonuna kadar Karagümrük'e kiralandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 16:20
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Fatih Kuruçuk çalımı! Transfer takasla bitti

Ara transfer döneminin hızlı takımı ezeli rakibi 'a çalım attı. Sarı-lacivertliler, bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde bulunan genç 'u kadrosuna kattı.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda 'le sözleşmesi sona erecek olan Fatih Kuruçuk'a karşılık 'yi sezon sonuna kadar kiraladı.


Ademi'nin kiralama bedeli karşılığında, 23 yaşındaki savunma oyuncusun bonservisi alındı. Fatih Kuruçuk bu sezon formasıyla 'de 10 maçta forma giydi.

FATİH KURUÇUK KİMDİR?
21 Ocak 1998 yılında 'de dünyaya gelen Fatih Kuruçuk futbol hayatına alt yapısında başladı. Ardından alt yapısına geçiş yapan Kuruçuk, Göztepe'de profesyonel oldu. 5 Ocak 2017 yılında 'a transfer olan Fatih Kuruçuk yarım sezon sonra kiralıktan geri döndü. 2017-2018 sezonunda bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 192 cm boyu olan Fatih Kuruçuk stoper pozisyonunda oynuyor. Bu sezon 27 maçta 5 gol ile takımına katkıda bulundu.

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