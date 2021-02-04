Galeri Fenerbahçe Fenerbahçeli Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi olay hamle!

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi olay hamle!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivrtliler zorlu kaşılaşma öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hatayspor maçında Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Mesut Özil ise zorlu Galatasaray maçı öncesinde flaş bir hamleye imza attı. İşte son gelişmeler... | Fenerbahçe haberi...

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi olay hamle!

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi olay hamle!

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi olay hamle!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

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Fenerbahçeli Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi olay hamle!

Pas ve istasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi olay hamle!

Uzun süreli sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, antrenmana katılmadı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi olay hamle!

Dinlendirildikleri belirtilen Caner Erkin ve Serdar Aziz de idmanda yer almadı.

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