Fenerbahçeli Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi olay hamle!
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivrtliler zorlu kaşılaşma öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hatayspor maçında Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Mesut Özil ise zorlu Galatasaray maçı öncesinde flaş bir hamleye imza attı. İşte son gelişmeler... | Fenerbahçe haberi...
04 Şubat 2021 Perşembe 18:40, Güncelleme 04.02.2021 19:02
Fenerbahçeli Mesut Özil'den Galatasaray maçı öncesi olay hamle!