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Son dakika transfer haberi: resmen 'de!

Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren 'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan , eski takımı 'le anlaştı. kulübü transferi resmi sitesinden açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:20
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Nabil Dirar resmen Club Brugge'de!

'de kadro dışı bırakılan , 'nın köklü ekiplerinden 'ê transfer oldu. , Faslı futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İşte Brugge'ün Dirar paylaşımı:

34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 'de son maçını 25 Temmuz'da 'a karşı oynamıştı.

Fenerbahçe'ye 2017 yılında 'dan 3.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan , sarı lacivertli formayla çıktığı toplam 89 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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