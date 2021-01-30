Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Nabil Dirar resmen Club Brugge'de!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, Belçika'nın köklü ekiplerinden Club Brugge'ê transfer oldu. Club Brugee, Faslı futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
İşte Brugge'ün Dirar paylaşımı:
34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı.
Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dirar, sarı lacivertli formayla çıktığı toplam 89 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.