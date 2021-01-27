Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil imzayı atıyor! | CANLI

Fenerbahçe'nin tüm dünyada ses getiren Mesut Özil transferi bugün resmi imza töreniyle bir kez daha duyurulacak. Sarı-lacivertlilerle yaptığı 3.5 yıllık anlaşma KAP'a bildirilen yıldız futbolcu, yeni takımıyla idmanlara da çıkarken, basının karşısında imza atacak. İşte imza töreninin yapıldığı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde ilk görüntüler...

























Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başlayan törene yalnızca Türkiye'den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteciler de katıldı. Toplam 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı imza töreninde 10 yabancı medya kurumu yer aldı.

Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği imza töreni, yabancı ajanslar aracılığıyla tüm dünyada takip ediliyor. Birçok canlı yayın araçlarının da hazır bulunduğu organizasyona listede ismi bulunmayan hiç kimse alınmadı.

Bu arada Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir çalışma daha başlattı. Taraftarların da imza törenini izlemesine imkan sunan sarı-lacivertliler, ' Mohikan' uygulaması üzerinden bu tarihi anları Zoom'dan takip edebilmesini sağladı. İnteraktif katılım için Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.



Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3.5 yıllık imzayı atacak olan Mesut Özil, yarım sezon eski kulübü Arsenal'den ücret alacak. Bu süreçte kasasından para çıkmayacak olan F.Bahçe, gelecek 3 sezon için yıldız futbolcuya senelik 3 milyon euro ödeyecek.

Mesut'a 500 bin euro imza parası verecek Kanarya, sportif başarılara bağlı olarak da Arsenal'e en yüksek 1 milyon 750 bin euro ödemede bulunacak..

Samandıra'da 3 gündür idmanlara çıkan Mesut Özil, lisansı da dün çıktı. Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yıldız futbolcunun ismi yer almaya başladı. Bu arada 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar memleketi Zonguldak'ın plaka kodu olan 67 numaralı formayı giyecek.

FENERIUM'DA M10 HEYECANI

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil'in bugün basın karşısında atacağı imza öncesi ürünleri Fenerium'da görücüye çıktı. Sweetshirt 160, tişört 80, şapka 65, maske de 25 TL olarak satışa çıkarıldı.