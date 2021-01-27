Emre Belözoğlu: Mesut Özil hepimiz için güzel bir rüyaydı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transfer Mesut Özil için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu, Belözoğlu, "Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi." dedi.

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"TÜM TÜRKİYE MESUT'U KUCAKLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

"Bizim çok iyi bir takımımız ve çok iyi bir hocamız var. Mesut'la birlikte çok daha güçleneceğimizi düşünüyorum. Tüm Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la birlikte olacağız. Ailemize hoş geldin Mesut."

"MESUT ÜLKESİNE BAĞLILIĞIYLA GENÇLERE ÖRNEK OLABİLECEK BİRİ"

"Mesut, insani değerleri, mütevazı duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla bütün gençlere örnek olabilecek biri. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli."

"MESUT HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR RÜYAYDI"

"Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hoş geldin diyorum Mesut'a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi."