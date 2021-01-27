Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, aynı mevkide oynadığı takım arkadaşı Dimitris Pelkas ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Mesut, Yunan futbolcuyla ilgili "Şu anda Pelkas'ı çok beğeniyorum aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir futbolcu." dedi.
Son dakika: Mesut Özil'den Pelkas yorumu!
Son dakika haberleri | Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, Pelkas ile ilgili flaş bir yorumda bulundu. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımda en çok beğendiği ismin Pelkas olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:51 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:01