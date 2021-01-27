Son dakika: Mesut Özil'den Pelkas yorumu!

Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, aynı mevkide oynadığı takım arkadaşı Dimitris Pelkas ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Mesut, Yunan futbolcuyla ilgili "Şu anda Pelkas'ı çok beğeniyorum aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir futbolcu." dedi.