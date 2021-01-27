Haberler Fenerbahçe Son dakika: Mesut Özil'den Pelkas yorumu!

Son dakika: 'den Pelkas yorumu!

Son dakika haberleri | ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan , Pelkas ile ilgili flaş bir yorumda bulundu. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımda en çok beğendiği ismin Pelkas olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:51 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:01
Son dakika: Mesut Özil'den Pelkas yorumu!

, yeni transferi için 'nde imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, aynı mevkide oynadığı takım arkadaşı ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. , Yunan futbolcuyla ilgili "Şu anda Pelkas'ı çok beğeniyorum aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir futbolcu." dedi.

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