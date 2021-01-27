Defansta 8 farklı kurgu

Kayserispor'a karşı yeni bir savunma kurgusuyla sahaya çıkan Fenerbahçe, bu sezon en çok bu bölgede değişiklik yaptı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 22:08Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Kayserispor'a karşı yeni bir savunma kurgusuyla sahaya çıkan Fenerbahçe, bu sezon en çok bu bölgede değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde önceki gün Serdar-Szalai, savunmanın göbeğinde görev alırken, ilk haftadan bu yana bu bölgede şu ikililer yer aldı: Serdar-Tisserand, Tisserand-Lemos, Serdar-Sadık, Serdar- Lemos, Sadık-Tisserand, Sadık-Lemos, Tisserand-Gustavo.