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Defansta 8 farklı kurgu

'a karşı yeni bir savunma kurgusuyla sahaya çıkan , bu sezon en çok bu bölgede değişiklik yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 22:08 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Defansta 8 farklı kurgu
'a karşı yeni bir savunma kurgusuyla sahaya çıkan , bu sezon en çok bu bölgede değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde önceki gün -, savunmanın göbeğinde görev alırken, ilk haftadan bu yana bu bölgede şu ikililer yer aldı: Serdar-, Tisserand-, Serdar-, Serdar- Lemos, Sadık-Tisserand, Sadık-Lemos, Tisserand-.
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