Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona yaklaştı.
Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona yaklaştı.
Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu İrfan için Başakşehir ile birkaç gündür yoğun bir şekilde temas halinde olan Kanarya, transferde somut adımlar attı.
Mesut Özil, Osayi ve Szalai gibi isimlere ocak ayında imza attıran sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki milli futbolcuya da Çubuklu'yu giydirmek için geri sayıma başladı.
TEKLİF YÜKSELMEZSE...
F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun dün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha masaya oturdu.
Yapılan görüşmede Belözoğlu'nun son teklif olarak 7 milyon Euro ve Deniz Türüç'ü takas olarak önerdiği belirtildi.
Gümüşdağ'ın ise daha yüksek bir teklif gelmemesi halinde İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye transferine izin vereceği kaydedildi.
Bu arada sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen İrfan'ın şubat ayının son günlerinde sahalara dönmesi bekleniyor.
EMOJİSİ HAZIR!
İrfan Can Kahveci'nin transferinin bitmesi halinde Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu hangi emojiyle açıklayacağı da belirlendi. Sarı-lacivertliler, gol sevinçlerindeki hareketiyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimler arasına giren İrfan'ı, kahve fincanı emojisiyle duyuracak.
İRFAN LİSTEMİZDE YOK
Öte yandan, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, önceki gün yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci için Marsilya'nın da devrede olduğunu yazmıştı.
RMC Sport'a konuşan Fransız ekibinin sportif direktörü Pablo Longria, "İrfan Can, takip ettiğimiz futbolcular listesinde yer almıyor" ifadesini kullandı.