Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

Son dakika transfer haberi: Kahveci çubukluya çok yakın! bu emojiyle duyuracak...

Son dakika transfer haberi... Transfer sezonunu gözde ismi Kahveci için ve arasındaki kıyasıya rekabet sürerken, 'den görüşme talebinde bulunarak teklifini sunmuştu. Sarı-lacivertliler İrfan Can transferin bir adım öne geçerken, başarılı oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda hangi emoji ile duyuracağı dahi kararlaştırıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:32 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi 'ın elinden kapan , bu kez Kahveci transferinde mutlu sona yaklaştı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu İrfan için Başakşehir ile birkaç gündür yoğun bir şekilde temas halinde olan Kanarya, transferde somut adımlar attı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

Mesut Özil, Osayi ve Szalai gibi isimlere ocak ayında imza attıran sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki milli futbolcuya da Çubuklu'yu giydirmek için geri sayıma başladı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

TEKLİF YÜKSELMEZSE...
Sportif Direktörü 'nun dün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha masaya oturdu.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

Yapılan görüşmede Belözoğlu'nun son teklif olarak 7 milyon Euro ve Deniz Türüç'ü takas olarak önerdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

Gümüşdağ'ın ise daha yüksek bir teklif gelmemesi halinde 'ın 'ye transferine izin vereceği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

Bu arada sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen İrfan'ın şubat ayının son günlerinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

EMOJİSİ HAZIR!
Kahveci'nin transferinin bitmesi halinde 'nin bu oyuncuyu hangi emojiyle açıklayacağı da belirlendi. Sarı-lacivertliler, gol sevinçlerindeki hareketiyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimler arasına giren İrfan'ı, kahve fincanı emojisiyle duyuracak.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

İRFAN LİSTEMİZDE YOK
Öte yandan, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, önceki gün yaptığı açıklamada Kahveci için Marsilya'nın da devrede olduğunu yazmıştı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

RMC Sport'a konuşan Fransız ekibinin sportif direktörü Pablo Longria, ", takip ettiğimiz futbolcular listesinde yer almıyor" ifadesini kullandı.

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