Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci çubukluya çok yakın! F.Bahçe bu emojiyle duyuracak...

Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray 'ın elinden kapan Fenerbahçe , bu kez İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona yaklaştı.

Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu İrfan için Başakşehir ile birkaç gündür yoğun bir şekilde temas halinde olan Kanarya, transferde somut adımlar attı.