Adım adım zirveye

Ligin 14. haftasındaki Başakşehir galibiyetiyle çıkışa geçen F.Bahçe, oynadığı son 7 maçta rakiplerine şans tanımadı. Bu süreçte yenilgi almayan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet, 1 beraberlikle lider Beşiktaş'ın ensesine yapıştı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 22:14Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Ligin 14. haftasındaki Başakşehir galibiyetiyle çıkışa geçen F.Bahçe, oynadığı son 7 maçta rakiplerine şans tanımadı. Bu süreçte yenilgi almayan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet, 1 beraberlikle lider Beşiktaş'ın ensesine yapıştı. 1-1 sona eren Sivas maçının dışında diğer karşılaşmalarda skor ve oyun olarak rakiplerine üstünlük sağlayan Erol Bulut'un öğrencileri, istatistiklerde de zirve yaptı. Başakşehir maçıyla farklı bir sisteme geçen Fenerbahçe, kalesindeki gol sorununu da çözdü. Bu karşılaşmalarda 19 kez rakip fileleri havalandıran Kanarya, kalesinde ise 4 gol gördü. Sarı-lacivertliler, son olarak önceki gün 3-0'la geçtikleri Kayserispor karşılaşmasında 629 isabetli pas yaparak bu sezon Süper Lig'deki en yüksek pas sayısına ulaştı.