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Adım adım zirveye

Ligin 14. haftasındaki galibiyetiyle çıkışa geçen , oynadığı son 7 maçta rakiplerine şans tanımadı. Bu süreçte yenilgi almayan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet, 1 beraberlikle lider 'ın ensesine yapıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 22:14 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Adım adım zirveye
Ligin 14. haftasındaki galibiyetiyle çıkışa geçen , oynadığı son 7 maçta rakiplerine şans tanımadı. Bu süreçte yenilgi almayan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet, 1 beraberlikle lider 'ın ensesine yapıştı. 1-1 sona eren maçının dışında diğer karşılaşmalarda skor ve oyun olarak rakiplerine üstünlük sağlayan 'un öğrencileri, istatistiklerde de zirve yaptı. Başakşehir maçıyla farklı bir sisteme geçen , kalesindeki gol sorununu da çözdü. Bu karşılaşmalarda 19 kez rakip fileleri havalandıran , kalesinde ise 4 gol gördü. Sarı-lacivertliler, son olarak önceki gün 3-0'la geçtikleri karşılaşmasında 629 isabetli pas yaparak bu sezon 'deki en yüksek pas sayısına ulaştı.
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