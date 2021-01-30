Kadıköy’de çay saati! İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarılacivertliler sezonun ikinci yarısına galibiyetle start vermek istiyor. Kanarya kazanırsa maç fazlasıyla Beşiktaş'ı geçip liderliğe yükselecek. İlk yarıda Rize'de oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, yeşil-mavililere 4 maçtır puan vermiyor.

7 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Sadık ve Gökhan Gönül ile ameliyat olan Perotti, Çaykur Rizespor karşısında forma giymeyecek. Henüz hazır olmayan yeni transfer Mesut Özil de kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, SERDAR, SZALAI, CANER, OZAN, GUSTAVO, VALENCIA, PELKAS, THIAM, SAMATTA

Ç. RİZESPOR: ZAFER, ONUR, SELIM, MERIAH, MELNJAK, DJOKOVIC, MICHALAK, DOĞAN, DONSAH, SABO, SAMUDIO

GÖZLER OSAYİ'DE

Yeni transfer Bright Osayi- Samuel, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi. Takımla iki idmana çıkmasına rağmen eski takımı QPR'dan hazır gelmesi nedeniyle Nijerya asıllı oyuncunun fiziksel bir eksiği bulunmuyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkacak.

VALENCIA SINIRDA!

Sarı kart ceza sınırında yer alan Enner Valencia bugün de kart görmesi durumunda Hatay deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

İki takım ligde 39 kez karşılaştı. Fenerbahçe 24, Rizespor 7 galibiyet aldı. 8 karşılaşma berabere bitti. İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe galibiyetlerde 14-2 önde.