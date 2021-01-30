Haberler Fenerbahçe Kadıköy’de çay saati! İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri

Kadıköy’de çay saati! İşte -Çaykur maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin 22. haftasında sahasında Çaykur ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde hedef ikinci yarıya galibiyetle başlamak. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Kadıköy’de çay saati! İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri

, bu akşam Çaykur 'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarılacivertliler sezonun ikinci yarısına galibiyetle start vermek istiyor. Kanarya kazanırsa maç fazlasıyla 'ı geçip liderliğe yükselecek. İlk yarıda Rize'de oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, yeşil-mavililere 4 maçtır puan vermiyor.

7 EKSİK VAR
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden , , , ve ile ameliyat olan , karşısında forma giymeyecek. Henüz hazır olmayan yeni transfer de kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, SERDAR, SZALAI, , OZAN, GUSTAVO, VALENCIA, PELKAS, THIAM, SAMATTA

Ç. RİZESPOR: ZAFER, ONUR, SELIM, MERIAH, MELNJAK, DJOKOVIC, MICHALAK, DOĞAN, DONSAH, SABO, SAMUDIO

GÖZLER OSAYİ'DE
Yeni transfer Bright Osayi- Samuel, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi. Takımla iki idmana çıkmasına rağmen eski takımı QPR'dan hazır gelmesi nedeniyle Nijerya asıllı oyuncunun fiziksel bir eksiği bulunmuyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör 'un şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkacak.

VALENCIA SINIRDA!
Sarı kart ceza sınırında yer alan Enner Valencia bugün de kart görmesi durumunda Hatay deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

İki takım ligde 39 kez karşılaştı. Fenerbahçe 24, Rizespor 7 galibiyet aldı. 8 karşılaşma berabere bitti. 'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe galibiyetlerde 14-2 önde.

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