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Resital

Maç boyunca 629 isabetli pas... Hazırlanış ve bitiriş açısından birbirinden şık 3 gol... Oyuna+ sahaya tam hakimiyet... Ülker Stadı’nda dün hepsi vardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Resital

'in 20. haftasında , Hes Kablo 'u 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ilk yarıyı lider 'ın 2 puan gerisinde 42 puanla ikinci sırada tamamladı. Kadıköy'deki karşılaşmada sezonun en iyi oyunlarından birini sergileyen Kanarya'nın gollerini , Mbwana Samatta ve kaydetti. Pelkas da futbolu ve şık paslarıyla resital sundu. Fenerbahçe attığından fazla pozisyondan yararlanamadı.

POZİSYON VERMEDİ
Son haftaların aksine daha hücuma dönük bir taktikle mücadele eden Kanarya, 90 dakika boyunca 629 isabetli pas yaparak bu sezonki kendi rekorunu geliştirdi. Sarı-lacivertli ekip kalesini de gole kapatırken, Kayserispor'a çok ciddi bir pozisyon vermedi. Fenerbahçe ikinci yarının ilk maçında 'u konuk edecek. 11'inci mağlubiyetini alan ise 'ya konuk olacak.

Kayarya Mart 2006'dan bu yana ilk kez Kayserispor'u üst üste iki Süper Lig maçında mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, maç başı 2.1 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş'la birlikte ligin ilk yarısında 2 puan ortalamasını geçen iki takımdan birisi oldu.

4 DEĞİŞİKLİK YAPTI
son Sivasspor maçına göre ilk onbirde 4 değişiklik yaptı. Sarı- lacivertli çalıştırıcı sakatlığı bulunan 'ın yanı sıra , ve 'ı kulübeye çekip, yerlerine , Attila Szalai, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

ESKİSİ GİBİ ÇIKIŞ YOK
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u yenerek ligde Kadıköy'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı son dört karşılaşmada sırasıyla Medipol Başakşehir'i 4-1, Alanyaspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 3-1 ve Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Hanesine 12 puan yazdırdı. Kanarya bu sezon evinde oynadığı ilk 6 lig maçının ise sadece 2'sini kazanırken, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

VALENCIA ARI GİBİ ÇALIŞTI
Son iki maçta gol atan Enner Valencia dün ağları bulamasa da futbolu ve çalışkanlığı ile yine beğeni topladı. Ekvadorlu oyuncu 67'de yerini Sosa'ya bıraktı. Valencia gol atsaydı kariyerinde 7 yıl sonra üst üste 3 maçta fileleri havalandırmış olacaktı.

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