Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ilk yarıyı lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 42 puanla ikinci sırada tamamladı. Kadıköy'deki karşılaşmada sezonun en iyi oyunlarından birini sergileyen Kanarya'nın gollerini Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Papiss Cisse kaydetti. Pelkas da futbolu ve şık paslarıyla resital sundu. Fenerbahçe attığından fazla pozisyondan yararlanamadı.



POZİSYON VERMEDİ

Son haftaların aksine daha hücuma dönük bir taktikle mücadele eden Kanarya, 90 dakika boyunca 629 isabetli pas yaparak bu sezonki kendi rekorunu geliştirdi. Sarı-lacivertli ekip kalesini de gole kapatırken, Kayserispor'a çok ciddi bir pozisyon vermedi. Fenerbahçe ikinci yarının ilk maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 11'inci mağlubiyetini alan Hes Kablo Kayserispor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.



Kayarya Mart 2006'dan bu yana ilk kez Kayserispor'u üst üste iki Süper Lig maçında mağlup etmeyi başardı.



Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, maç başı 2.1 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş'la birlikte ligin ilk yarısında 2 puan ortalamasını geçen iki takımdan birisi oldu.



4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Erol Bulut son Sivasspor maçına göre ilk onbirde 4 değişiklik yaptı. Sarı- lacivertli çalıştırıcı sakatlığı bulunan Marcel Tisserand'ın yanı sıra Sadık Çiftpınar, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı kulübeye çekip, yerlerine Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.



ESKİSİ GİBİ ÇIKIŞ YOK

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u yenerek ligde Kadıköy'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı son dört karşılaşmada sırasıyla Medipol Başakşehir'i 4-1, Alanyaspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 3-1 ve Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Hanesine 12 puan yazdırdı. Kanarya bu sezon evinde oynadığı ilk 6 lig maçının ise sadece 2'sini kazanırken, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etmişti.



VALENCIA ARI GİBİ ÇALIŞTI

Son iki maçta gol atan Enner Valencia dün ağları bulamasa da futbolu ve çalışkanlığı ile yine beğeni topladı. Ekvadorlu oyuncu 67'de yerini Sosa'ya bıraktı. Valencia gol atsaydı kariyerinde 7 yıl sonra üst üste 3 maçta fileleri havalandırmış olacaktı.