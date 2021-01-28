Khimki - Fenerbahçe Beko: 76-107 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, galibiyet serisine Rusya'da da devam etti. Sarı-lacivertliler, 23. hafta maçında konuk olduğu son sıradaki Khimki'yi 31 sayı farkla 107-76 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetine imza attı.

Rakibi karşısında baştan sonra rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 53-44 önde kapatırken, ikinci yarıda ise adeta kasırgaya dönüşüp 31 sayılık farkla parkeden galip ayrıldı.

Toplamda 13. galibiyetini elde eden Kanarya, play-off yarışındaki iddiasını son 11 maça taşıdı. Son sıradaki Khimki ise 21. mağlubiyetini aldı.

Tam 6 ismin çift haneli skor katkısı verdiği Fenerbahçe Beko'da De Colo 18, Brown 17, Vesely ise 15 sayıyla öne çıktı. Ev sahibi Khimki'de ise 29 sayı atan Shved maçın en skorer ismi oldu.