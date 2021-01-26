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Kazanmak güzel

’nin teknik patronu , “Maçı kazandığımız için mutluyum. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Kazanmak güzel
'da yayıncı kuruluşa uygulanan boykot dün de devam etti. Saha kenarındaki panolarda yine mesaj içerikli yazılar yer aldı. Yayıncı kuruluş da maç önü ve sonrasındaki röportajları yayınlamadı. Teknik Direktörü 'un maç sonu açıklaması da yaklaşık 5 saniye sürdü. Sarı- lacivertli çalıştırıcı sadece, "Söylenecek fazla bir şey yok. Kazandığımız için mutluyuz" demekle yetindi. Erol Bulut, sergilenen oyundan ve futbolcuların performansından memnun olduğunu, bu şekilde devam ederek, sezon sonunda hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.
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