Kazanmak güzel

F.Bahçe’nin teknik patronu Erol Bulut, “Maçı kazandığımız için mutluyum. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok” dedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:49Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Kanarya'da yayıncı kuruluşa uygulanan boykot dün de devam etti. Saha kenarındaki panolarda yine mesaj içerikli yazılar yer aldı. Yayıncı kuruluş da maç önü ve sonrasındaki röportajları yayınlamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonu açıklaması da yaklaşık 5 saniye sürdü. Sarı- lacivertli çalıştırıcı sadece, "Söylenecek fazla bir şey yok. Kazandığımız için mutluyuz" demekle yetindi. Erol Bulut, sergilenen oyundan ve futbolcuların performansından memnun olduğunu, bu şekilde devam ederek, sezon sonunda hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.