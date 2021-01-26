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Zeki, çevik, sağlam

’nın yeni stoperi ilk maçında pas başarısı, yer tutuşu ve isabetli uzun topları ile göze girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:51 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Zeki, çevik, sağlam
'nin yeni transferi , karşısında sarı- lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. ekibi 'dan kadroya dahil edilen Macar stoperi ilk 11'de sahaya sürdü. 23 yaşındaki oyuncu ilk karşılaşması olmasına rağmen sırıtmazken; pas alışverişindeki başarısı, uzun toplardaki isabeti ve savunmada yer tutuşu+dikkatiyle göz doldurdu. ile de uyumlu bir görüntü çizen Szalai, takıma katkı sağlayacağını gösterdi.

Uzaklaştırma 3
İsabetli pas 79 (%88.8)
9 (5)
1 (1)
1
7.2
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