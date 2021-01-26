Zeki, çevik, sağlam

Kanarya’nın yeni stoperi Attila Szalai ilk maçında pas başarısı, yer tutuşu ve isabetli uzun topları ile göze girdi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:51Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor karşısında sarı- lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'dan kadroya dahil edilen Macar stoperi Erol Bulut ilk 11'de sahaya sürdü. 23 yaşındaki oyuncu ilk karşılaşması olmasına rağmen sırıtmazken; pas alışverişindeki başarısı, uzun toplardaki isabeti ve savunmada yer tutuşu+dikkatiyle göz doldurdu. Serdar Aziz ile de uyumlu bir görüntü çizen Szalai, takıma katkı sağlayacağını gösterdi.