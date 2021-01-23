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'ye transferinde kötü haber geldi! Anlaştığı takım...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Tisserand ve Serdar'ın sakatlığı sonrası Lemos'tan da istediği verimi alamayınca rotasını 'e çevirmişti. Yunan medyasının İtalyan basınını kaynak gösterdiği habere göre sarı lacivertlilere bu transfere ilişkin kötü haber geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 20:54
Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde kötü haber geldi! Anlaştığı takım...

'nin ara döneminde kadrosuna dahil etmek istediği Yunan savunmacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yunan medyasının İtalyan basınını kaynak gösterdiği habere göre yıldız futbolcu seçimini yaptı.

Aktarılan bilgilere göre Sokratis, kariyerine İtalya Serie A ekibi Lazio'da devam etme kararı aldı. Öte yandan Sokratis'in, yıllık 2 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe ile beraber AEK, Genoa, Olympiakos ve Real Betis'in de istediği bilinen Sokratis, Lazio ile 2022 yılına dek söz kesti.

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