Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde kötü haber geldi! Anlaştığı takım...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek istediği Yunan savunmacı Sokratis ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yunan medyasının İtalyan basınını kaynak gösterdiği habere göre yıldız futbolcu seçimini yaptı.





Aktarılan bilgilere göre Sokratis, kariyerine İtalya Serie A ekibi Lazio'da devam etme kararı aldı. Öte yandan Sokratis'in, yıllık 2 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe ile beraber AEK, Genoa, Olympiakos ve Real Betis'in de istediği bilinen Sokratis, Lazio ile 2022 yılına dek söz kesti.



