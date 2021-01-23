Fenerbahçe sakat futbolcuların son durumunu açıkladı!

Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş çalışmalarını bireysel sürdürdü.

GÖKHAN VE SİNAN BİREYSEL ÇALIŞTI

FERDİ VE TISSERAND ANTRENMANA KATILMADI

Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand ise antrenmanda yer almadı.