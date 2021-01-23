Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe sakat futbolcuların son durumunu açıkladı!

sakat futbolcuların son durumunu açıkladı!

'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren 'den açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan , , ve 'ın son durumlarıyla ilgili bilgi verildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 20:35
Fenerbahçe sakat futbolcuların son durumunu açıkladı!

'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü 'u ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe sakat futbolcuların son durumunu açıkladı!

'nde teknik direktör yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe sakat futbolcuların son durumunu açıkladı!

Futbolcuların 5'e 2 yaparak sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Fenerbahçe sakat futbolcuların son durumunu açıkladı!

, pazar günü yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Fenerbahçe sakat futbolcuların son durumunu açıkladı!

ADEMI'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

'nin forvet oyuncusu 'nin doğum günü kutlandı.

Fenerbahçe sakat futbolcuların son durumunu açıkladı!

Antrenman öncesi Ademi için pasta kesilirken, takım arkadaşları ve teknik heyet oyuncuyu tebrik etti.

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