Haberler Fenerbahçe Podolski'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak yorum! "Mesut Özil kariyerinde geriye doğru bir adım attı"

Podolski'den taraftarını kızdıracak yorum! " kariyerinde geriye doğru bir adım attı"

Son dakika haberleri... 'un Alman yıldızı , 'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi. Polonya asıllı tecrübeli futbolcu, "Mesut 'den Fenerbahçe'ye gelerek kariyerinde geriye doğru bir adım attı" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 15:06
Podolski'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak yorum! "Mesut Özil kariyerinde geriye doğru bir adım attı"

takımlarından 'da forma giyen , Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı 'in 'ye transferini değerlendirdi. Polonya asıllı tecrübeli futbolcu, Bild'e verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Podolski'nin sözlerinden öne çıkanlar:

Mesut'un Türkiye'de oynayacak olmasından dolayı mutluyum. Mesut da hemen fark edecektir; Süper Lig'de maçlar kaotik olabiliyor. Sahaya duygular hükmediyor ve çok fazla faul oluyor. Hakemler de oyununu sık sık keser. Bu nedenle oyun süresi azdır. 90 dakikanın 60 dakikasından daha azında top oyunda kalır. Süper Lig, 'dekinden daha zor değil.

Kendimizi kandırmayalım... Tabii ki gibi bir kulüpten Fenerbahçe'ye transfer olmak geriye doğru bir adımdır. Ne yazık ki Türkiye Ligi son senelerde uluslararası bağlantısını biraz kaybetti. Geçtiğimiz sezon Türk takımları, UEFA'da 10 yıldır elde ettiği puandan daha az puan aldı. ve gibi ülkeler Türkiye'yi geçti.


SON DAKİKA