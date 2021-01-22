Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu taburcu oldu! İşte sahalara dönüş tarihi...

taburcu oldu! İşte sahalara dönüş tarihi...

, pazartesi günü konuk edeceği maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekipte sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren ise taburcu edildi. Peki genç futbolcu idmanlara ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 18:05
Ferdi Kadıoğlu taburcu oldu! İşte sahalara dönüş tarihi...

'in 21'inci haftasında 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da ile mücadele edecek , hazırlıklarına başladı. 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maça sona erdi. Dünkü maçta sakatlanan Tisserand'ın çekilen MR'ında Grade 2A yırtık tespit edildirken, oyuncunun tedavisine başlandı. Öte yandan ve , kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

FERDİ KADIOĞLU TABURCU EDİLDİ
Sarı-lacivertli ekipte, sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren öğlen saatlerinde taburcu edildi. 1 hafta sonra idmanlara başlayacak Ferdi Kadıoğlu'nu sabah saatlerinde MR çektirmek için hastaneye giden Tisserand ziyaret etti.

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