Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan'a soyunma odasında kutlama!

'a soyunma odasında kutlama!

'in 19. haftasında sahasında 'nü mağlup etti. Maçın ardından soyunma odasında, sarı-lacivertli formayı 150. kez sırtına geçiren 'a özel bir kutlama yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 11:58
Ozan Tufan'a soyunma odasında kutlama!
futbolcu , maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayı 150. kez giyerken, MKE maçının ardından soyunma odasında Tufan için bir kutlama gerçekleştirildi.

maçında 150. Kez sarı-lacivertli formayı giyen Ozan Tufan için maçının ardından soyunma odasında Sportif Direktör , Teknik Dirktör ve tüm takımın katılımı ile kutlama yapıldı. Kutlamada Ozan Tufan'a 150 numaralı forma hediye edildi.
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